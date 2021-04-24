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Общество

С 1 июня перерегистрация автомобилей будет дешевле

С 1 июня в Кыргызстане перерегистрация автомобилей будет дешевле. Об этом сообщает ГРС.

Уточняется, что национальная кампания по перерегистрации стартует с 1 июня и продлится до 31 декабря. Постановление правительства подписал премьер-министр Улукбек Марипов.

В ГРС уточнили, что цель акции — удовлетворение прав и законных интересов граждан и юридических лиц путем установления нулевой ставки сбора за перерегистрацию авто в рамках исполнения Указа президента «О дальнейших мерах по повышению доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг населению».

Снижение стоимости перерегистрации — это временная акция.

Кабмин просит всех владельцев авто воспользоваться возможностью льготного переоформления и зарегистрировать их на себя. Размер сбора при первичной регистрации машин, ввезенных на территорию страны, составляет 5 процентов, а при перерегистрации — 0,3 процента от среднерыночной стоимости авто, определяемой тарифной сеткой.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/191309/
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