COVID-19. В статистике Минздрава пропали почти тысяча человек. Куда они делись?

Если провести простые арифметические действия, то цифры по числу болеющих коронавирусом не сходятся с данными Министерства здравоохранения и социального развития. «Лишними» остаются почти 1 тысяча человек.

Ведомство ежедневно дает статистические данные о числе заболевших, выздоровевших, болеющих и умерших. На сегодня, по данным МЗиСР, всего заболели 93 тысячи 278 человек, из них выздоровели 87 тысяч 717, умерли 1 тысяча 573. Получается, что болеет на данный момент 3 тысячи 988. Но министерство дает другую цифру — 3 тысячи 15.

Куда делись 973 человека, 24.kg объяснил заместитель главы ведомства Бакыт Джангазиев.

По его словам, это умершие люди, у которых был диагностирован COVID, но не он стал причиной их смерти.

«В прошлом году Минздрав пересмотрел статистику относительно причин смерти пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией. Выявлено, что 437 человек были неверно закодированы. После этого стали ежедневно мониторить, как происходит кодировка. Группа специалистов занимается установлением причин смерти при отсутствии вскрытия. Они определяют, был ли COVID основной или второстепенной причиной смерти. И люди, у которых он был второстепенной причиной, не входят в статистику по умершим от коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии, но отображаются в данных по заболевшим», — сказал Бакыт Джангазиев.