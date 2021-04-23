В Кыргызстане за сутки выявили еще 272 случая внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в Минздравсоцразвития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 148 случаев, Оше — 6, Чуйской области — 86, Ошской — 4, Таласской — 2, Нарынской — 3, Иссык-Кульской — 18, Джалал-Абадской — 4, Баткенской — 1.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 93 тысячи 278 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.