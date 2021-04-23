В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 3 тысячи 15 человек. Такие данные приводит Минздравсоцразвития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 1 тысяча 609 пациентов, в больницах — 1 тысяча 406. В том числе 56 человек — в крайне тяжелом состоянии, 330 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 1 тысячи 6 человек (или 71,4 процента) — оценивают как средней тяжести, 16 человек находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 163 человека. В Бишкеке выписаны 78 человек, Оше — 3, Чуйской области — 52, Ошской — 3, Нарынской — 2, Иссык-Кульской — 15, Джалал-Абадской — 6, Баткенской — 4.

С начала марта 2020 года выздоровели 87 тысяч 717 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.