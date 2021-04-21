Завтра в некоторых жилмассивах Бишкека и пригородных селах отключат воду

Завтра в некоторых жилмассивах Бишкека и пригородных селах не будет холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.

По ее данным, причина отключения — проведение ремонтно-профилактических работ на водозаборе «Башкара-Суу» и на городских водопроводных сетях в рамках подготовки к летнему периоду.

Холодной воды не будет завтра, 22 апреля, с 9.00 до 19.00 в селах Сарбан, Джал, Нижний Орок, Верхний Орок, Кашка-Баш, Достук, а также в жилмассивах «Орок», «ТЭЦ-2», «Ак-Орго» — 50-й квартал, «Новая Селекция», на улицах Акыл-Карачач, Ахунбаева, Гул-Ордо, Долон-Бий в жилмассиве «Ак-Ордо», а также в организации «ТЭЦ-2».

Бишкекводоканал приносит извинения за причиненные неудобства и просит горожан и организации запастись питьевой водой.

По любым вопросам относительно водоснабжения можно звонить в единый информационный центр Бишкекводоканала по номеру 1533. Также круглосуточно работает кол-центр столичного муниципалитета 1840 и 1850, а фото- и видеофакты с проблемами по-прежнему можно присылать на WhatsApp 0554182185.