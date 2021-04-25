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Общество
Сюжет: COVID-19

В КР коронавирусом болеют 3 тысячи 209 человек, 354 — в тяжелом состоянии

В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 3 тысячи 209 человек. Такие данные приводит Минздравсоцразвития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 1 тысяча 768 пациентов, в больницах — 1 тысяча 441. В том числе 63 человека — в крайне тяжелом состоянии, 354 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 1 тысяча 13 человек (или 70,2 процента) — оценивают как средней тяжести, только 11 человек находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 186 человек. В Бишкеке выписаны 113 человек, Чуйской области — 41, Ошской — 4, Таласской — 5, Нарынской — 8, Иссык-Кульской — 7, Джалал-Абадской — 8.

С начала марта 2020 года выздоровели 88 тысяч 66 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190920/
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