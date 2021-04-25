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Общество
Сюжет: COVID-19

За сутки выявили 228 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 93 831

В Кыргызстане за сутки выявили еще 228 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в Минздравсоцразвития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 149 случаев, Оше — 8, Чуйской области — 45, Ошской — 3, Таласской — 2, Нарынской — 5, Иссык-Кульской — 16.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 93 тысячи 831 случай внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190911/
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