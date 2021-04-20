Правозащитники обеспокоены давлением на независимость судебной системы

Комитет гражданского контроля обеспокоен продолжающимся давлением на независимость судебной системы в Кыргызстане. Об этом сообщается на официальной странице комитета в Facebook.

Читайте по теме О происхождении имущества судьи Бишкекского горсуда рассказал Равшан Джеенбеков

Организация обращается в ООН и к международным партнерам по поводу сфабрикованного обвинения против судьи Миры Джеенбековой.

В начале апреля ГКНБ заявил, что сестра политика Равшана Джеенбекова, не имея законных источников дохода, купила 74 элитные квартиры, 19 коммерческих помещений, 10 парковочных мест.

«Журналисты проверили эту информацию, и обнаружили, что ГКНБ перечислил все помещения одного здания. Оно построено на участке, ранее принадлежавшем двум семьям, включая семью судьи Миры Джеенбековой. Владельцы участка, действительно, получили взамен земли несколько квартир, но не все построенное здание целиком, как это указано в публичном заявлении спецслужб. Комитет гражданского контроля полагает, что очевидную ложь распространили намерено, чтобы дискредитировать Равшана Джеенбекова. Потому что он последовательно требует реформы ГКНБ как органа, обладающего чрезмерными и неконтролируемыми полномочиями», — говорится в обращении.

Одновременно данный случай оказывает устрашающее воздействие на весь судебный корпус Кыргызстана, что на любого судью ГКНБ может организовать сфабрикованное обвинение под предлогом борьбы с коррупцией. из обращения Комитета гражданского контроля

В ГКНБ начато досудебное производство по статье «Незаконное обогащение» УК КР в отношении судьи Бишкекского городского суда Миры Джеенбековой. По версии следствия, для сокрытия следов преступно нажитой недвижимости она оформляла необходимые договоры купли-продажи на близких родственников и других подставных лиц, которые не имели каких-либо подтвержденных законных источников дохода.

Отметим, что Мира Джеенбекова приходится родной сестрой бывшему председателю ФУГИ и экс-депутату парламента Равшану Джеенбекову.