В Кыргызстане началась наверстывающая иммунизация детей от полиомиелита. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения и социального развития.

По ее данным, кампания продлится с 19 апреля по 19 мая, инактивированную полиомиелитную вакцину (ИПВ) получат дети, родившиеся в период с 1 апреля 2016-го по 15 февраля 2018 года.

Иммунизация будет проводиться бесплатно по мере поступления вакцины в страну.

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В ведомстве отметили, что цель данной кампании — охватить иммунизацией 95 процентов детей, пропустивших прививку. Планируется вакцинировать более 270 тысяч детей.

Полиомиелит — опасное и потенциально смертельное инфекционное заболевание. Лекарства нет, и вакцина против полиомиелита — единственный безопасный и эффективный способ защиты детей.

В Кыргызстане с 1993 года нет регистрации диких и вакцинородственных полиовирусов. С 2002 года страна имеет сертификат «Страна, свободная от полиомиелита».

Однако есть эндемичные страны, в которых продолжается передача дикого вируса полиомиелита: Пакистан, Афганистан, а также ряд стран, в которых идет регистрация циркулирующего вакцинородственного полиовируса (цВРПВ). И есть риск их трансграничного распространения.

В ведомстве добавили, что регистрация в Таджикистане шести случаев цВРПВ второго типа классифицирована ВОЗ как вспышка и оценена как чрезвычайная ситуация второго уровня сложности в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение.