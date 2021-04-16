Глава Минздрава считает, что из-за выборов идет рост заболеваемости COVID-19

Из-за выборов в местные кенеши идет рост заболеваемости COVID-19. Об этом на пресс-конференции сообщил министр здравоохранения и социального развития Алымкадыр Бейшеналиев.

По его словам, многие кандидаты собирали людей, но при этом не соблюдали санитарно-эпидемиологические нормы.

«Результатом стало, что сейчас с каждым днем увеличивается количество больных. Так было и в октябре прошлого года. Следствием парламентских выборов стала вторая волна. Но постоянно работая медики смогли ее остановить», — сказал он.

Алымкадыр Бейшеналиев отметил, что если ранее регистрировалось в среднем по 50 случаев и в основном в Бишкеке, Чуйской области и на Иссык-Куле, то сейчас во всех областях есть заболевшие.

«И регистрация будет расти, носители, участвовавшие в выборах, ходят среди людей. У них нет клинических проявлений, они не считают себя больными и не соблюдают санитарно-гигиенические нормы и заражают других», — сказал он.