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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. В мэрии Бишкека рассказали, какие школы закрыты на карантин

В Бишкеке на дистанционном обучении находятся три школы: № 13, 28 и 52. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, полный переход на онлайн зависит от числа контактировавших учащихся и педагогов с заболевшим ребенком или учителем. «Конечное решение принимают эпидемиологи ЦГСЭН. При выявлении заболевших детей или учителей оперативно проводится работа согласно алгоритмам министерств образования и науки, здравоохранения и соцразвития и предписанию ЦГСЭН», — отметили в мэрии.

Кроме того, согласно предписаниям ЦГСЭН, переведены на онлайн-обучение 11 классов в семи школах.

В мэрии добавили, что на 9 апреля у 22 детей подтвердился COVID-19, среди учителей — 16 случаев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190138/
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