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Общество
Сюжет: COVID-19

Для зараженных COVID-19 свободны 252 койки в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 252 свободные койки для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 14 апреля:

  • Городская клиническая больница № 1 — 32;
  • Городская клиническая больница № 6 — 109;
  • Национальный центр кардиологии и терапии — 43;
  • Национальный хирургический центр — 5;
  • Клинический родильный дом № 2 — 10;
  • Национальный госпиталь — 28;
  • Республиканская клиническая инфекционная больница — 25.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 90 тысяч 839 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/190057/
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