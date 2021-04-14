Паспорт кыргызстанки отдали другому человеку. В ГРС нашли виновного

Государственная регистрационная служба дала разъяснение 24.kg в ответ на публикацию «Кыргызстанка не смогла обменять паспорт. Его выдали другому человеку».

По данным ведомства, в декабре 2019 года, действительно, в Джалал-Абадский отдел паспортизации обратилась с заявлением гражданка Нигора Бабаджанова. Она хотела обменять паспорт. Там она узнала, что паспорт с точно такими же данными выдали другому лицу. Отличалось только фото. В обмене паспорта ей самой отказали. В ГРС пояснили, что в процессе оформления заявки на новый документ именно сотрудники госслужбы выявили факт выдачи паспортов двум гражданам с абсолютно идентичными данными. Материалы переданы в правоохранительные органы. «Только по результатам соответствующей проверки будет решен вопрос о дальнейшем документировании», — пояснили в ГРС.

В ведомстве указали, что ID-карты были выданы до образования Государственной регистрационной службы. И эти данные не попали в Единый государственный реестр населения (ЕГРН), поэтому виновными себя в том, что женщина не смогла вовремя получить документ, поскольку он был выдан другому человеку, сотрудники ГРС себя не считают.