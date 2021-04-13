В Бишкеке из-за ремонта дорог изменены маршруты троллейбусов № 7 и 8

В Бишкеке временно изменены маршруты троллейбусов № 7 и 8. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, причина — дорожные работы на улице Омуракунова (западный участок улицы Гагарина) в рамках второй фазы проекта развития улично-дорожной сети за счет гранта КНР.

По маршруту № 7 троллейбусы будут курсировать от микрорайона «Тунгуч» до Мясокомбината (ранее конечная была в жилмассиве «Ак-Орго», по маршруту № 8 — от Восточного автовокзала до Института земледелия (ранее также ездил до жилого массива «Ак-Орго»).

В мэрии подчеркнули, что это временные меры, маршруты будут восстановлены по окончании дорожных работ.