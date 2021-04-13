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Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Мэрия Бишкека переводит котельные школ и детсадов на газ. Объявила тендер

В рамках комплексных мер по улучшению экологической ситуации в столице управление капитального строительства (УКС) объявило конкурс на проектно-изыскательские работы по переводу угольных котельных общеобразовательных учреждений на газ. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, переведут на газ котельные детсада № 12, школ № 23, 35, 15, 54, 59, 32, а также Центр реабилитации детей-инвалидов.

Сметная стоимость работ — 6 миллионов 198 тысяч 875 сомов. Средства предусмотрены в городском бюджете.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189955/
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