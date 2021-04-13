Для зараженных COVID-19 свободны 309 коек в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 309 свободных коек для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.
По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.
Свободные места на 13 апреля:
- Городская клиническая больница № 1 — 46;
- Городская клиническая больница № 6 — 120;
- Национальный центр кардиологии и терапии — 44;
- Национальный хирургический центр — 3;
- Клинический родильный дом № 2 — 8;
- Национальный госпиталь — 31;
- Республиканская клиническая инфекционная больница — 57.
С марта 2020 года в республике зарегистрировали 90 тысяч 599 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.