COVID-19 в мире. Заразились более 136,5 миллиона, умерли более 2,9 миллиона

За сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 623 тысячи 109 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 136 миллионов 500 тысяч 459 человек. Больше всего зараженных в США (31 миллион 267 тысяч 359), Индии (13 миллионов 527 тысяч 717), Бразилии (13 миллионов 517 тысяч 808), Франции (5 миллионов 128 тысяч 140), России (4 миллиона 597 тысяч 400), Великобритании (4 миллиона 388 тысяч 296), Турции (3 миллиона 903 тысячи 573), Италии (3 миллиона 779 тысяч 594), Испании (3 миллиона 370 тысяч 526), Германии (3 миллиона 24 тысячи 604), Польше (2 миллиона 586 тысяч 647) и Колумбии (2 миллиона 552 тысячи 937).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 192 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 77,6 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 355 тысяч 431 человека.

Количество смертей от коронавируса достигло 2 миллионов 944 тысяч 714. За сутки показатель вырос на 9 тысяч 254 человека. В том числе в США всего скончались 562 тысячи 521 человек, Бразилии — 354 тысячи 617, Мексике — 209 тысяч 702, Индии — 170 тысяч 179, Великобритании — 127 тысяч 346, Италии — 114 тысяч 612.

В Кыргызстане зарегистрировали 90 тысяч 599 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 325 тысяч 234, Узбекистане — 85 тысяч 114, Таджикистане — 13 тысяч 308.