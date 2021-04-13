В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получает 1 тысяча 949 человек. Такие данные приводит Министерство здравоохранения и соцразвития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 1 тысяча 17 пациентов, в больницах — 932. В том числе 33 человека — в крайне тяжелом состоянии, 213 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 666 человек (или 71,4 процента) — оценивают как средней тяжести, 20 человек находится в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 124 человека. В Бишкеке выписан 81 человек, Оше —1, Чуйской области — 30, Ошской — 1, Иссык-Кульской — 8, Джалал-Абадской — 1, Баткенской — 2.

С начала марта 2020 года выздоровели 86 тысяч 152 человека.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.