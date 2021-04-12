COVID-19 в мире. Заразились более 135,8 миллиона, умерли более 2,9 миллиона

За трое суток число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 2 миллиона 79 тысяч 189 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 135 миллионов 877 тысяч 350 человек. Больше всего зараженных в США (31 миллион 197 тысяч 511), Бразилии (13 миллионов 482 тысячи 23), Индии (13 миллионов 358 тысяч 805), Франции (5 миллионов 119 тысяч 585), России (4 миллиона 589 тысяч 209), Великобритании (4 миллиона 384 тысячи 610), Турции (3 миллиона 849 тысяч 11), Италии (3 миллиона 769 тысяч 814), Испании (3 миллиона 347 тысяч 512), Германии (3 миллиона 12 тысяч 158), Польше (2 миллиона 574 тысячи 631) и Колумбии (2 миллиона 536 тысяч 198).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 192 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 77,3 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 1 миллион 296 тысяч 842 человека.

Количество смертей от коронавируса достигло 2 миллионов 935 тысяч 460. За трое суток показатель вырос на 34 тысячи 388 человек. В том числе в США всего скончались 562 тысячи 66 человек, Бразилии — 353 тысячи 137, Мексике — 209 тысяч 338, Индии — 169 тысяч 275, Великобритании — 127 тысяч 331, Италии — 114 тысяч 254.

В Кыргызстане зарегистрировали 90 тысяч 372 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 323 тысячи 207, Узбекистане — 84 тысячи 922, Таджикистане — 13 тысяч 308.