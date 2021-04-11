Для зараженных COVID-19 свободны 154 койки в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 154 свободные койки для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.
По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.
Свободные места на 11 апреля:
- Городская клиническая больница № 1 — 75;
- Национальный хирургический центр — 7;
- Клинический родильный дом № 2 — 9;
- Национальный госпиталь — 43.
- Республиканская клиническая инфекционная больница — 20.
С марта 2020 года в республике зарегистрировали 90 тысяч 227 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.