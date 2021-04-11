16:32
USD 84.79
EUR 100.79
RUB 1.10
Общество
Сюжет: COVID-19

Для зараженных COVID-19 свободны 154 койки в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 154 свободные койки для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 11 апреля:

  • Городская клиническая больница № 1 — 75;
  • Национальный хирургический центр — 7;
  • Клинический родильный дом № 2 — 9;
  • Национальный госпиталь — 43.
  • Республиканская клиническая инфекционная больница — 20.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 90 тысяч 227 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189614/
просмотров: 67
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились четыре медработника
В КР коронавирусом болеют 1 тысяча 816 человек, 224 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались три человека
За сутки выявили 208 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 90 227
Приложение «Путешествуй без COVID-19» не работает из-за халатности чиновников
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразился один медработник
В КР коронавирусом болеет 1 тысяча 713 человек, 193 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались три человека
За сутки выявили 208 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 90 019
COVID-19. В Кара-Балте с сегодняшнего дня вводится ряд ограничений
Популярные новости
Передумали. Школы Бишкека вернутся к&nbsp;прежнему режиму обучения Передумали. Школы Бишкека вернутся к прежнему режиму обучения
Скоро Орозо. В&nbsp;муфтияте Кыргызстана определили размер фитр-садака Скоро Орозо. В муфтияте Кыргызстана определили размер фитр-садака
Ошская трагедия. Роза Отунбаева советует президенту &laquo;не&nbsp;открывать черный ящик&raquo; Ошская трагедия. Роза Отунбаева советует президенту «не открывать черный ящик»
Как Бишкек готовится к&nbsp;третьей волне COVID-19, рассказали в&nbsp;горздраве Как Бишкек готовится к третьей волне COVID-19, рассказали в горздраве
Бизнес
Почему водителям выгодно переходить на&nbsp;метан Почему водителям выгодно переходить на метан
MegaCom открыл велосезон-2021&nbsp;в городе&nbsp;Ош MegaCom открыл велосезон-2021 в городе Ош
Определяйте местоположение своих близких за&nbsp;секунды Определяйте местоположение своих близких за секунды
Сотрудники MegaCom вышли на&nbsp;субботник в&nbsp;Оше Сотрудники MegaCom вышли на субботник в Оше
11 апреля, воскресенье
16:30
Местные выборы и референдум. В ЦИК поступило 36 сообщений о нарушениях Местные выборы и референдум. В ЦИК поступило 36 сообщен...
16:25
Для зараженных COVID-19 свободны 154 койки в медучреждениях Бишкека
16:23
В Бишкеке задержан член ОПГ, совершивший преступление в 2016 году
16:04
Местные выборы. В Бишкеке задержан подозреваемый в подкупе избирателей
16:00
Местные выборы. В милицию Джалал-Абада поступило три заявления, все ложные