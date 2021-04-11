Для зараженных COVID-19 свободны 154 койки в медучреждениях Бишкека

В медучреждениях Бишкека сегодня есть 154 свободные койки для зараженных коронавирусом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения и соцразвития.

По его данным, дополнительную информацию можно узнать на сайте, где опубликована карта стационаров.

Свободные места на 11 апреля:

Городская клиническая больница № 1 — 75;

Национальный хирургический центр — 7;

Клинический родильный дом № 2 — 9;

Национальный госпиталь — 43.

Республиканская клиническая инфекционная больница — 20.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 90 тысяч 227 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.