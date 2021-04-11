В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получают 1 тысяча 816 человек. Такие данные приводит республиканский штаб.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 978 пациентов, в больницах — 838. В том числе 25 человек — в крайне тяжелом состоянии, 199 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 600 человек (или 71,5 процента) — оценивают как средней тяжести, 14 человек находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровел еще 101 человек. В Бишкеке выписаны 80 человек, Оше — 2, Чуйской области — 12, Ошской — 1, Нарынской — 2, Иссык-Кульской — 2, Джалал-Абадской — 2.

С начала марта 2020 года выздоровели 85 тысяч 925 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.