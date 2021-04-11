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Общество
Сюжет: COVID-19

За сутки выявили 208 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 90 227

В Кыргызстане за сутки выявили еще 208 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Об этом сообщили в Минздравсоцразвития.

По его данным, в Бишкеке зарегистрировали 136 случаев, Оше — 8, Чуйской области — 44, Ошской — 1, Нарынской — 2, Иссык-Кульской — 10, Джалал-Абадской — 7.

С марта 2020 года в республике зарегистрировали 90 тысяч 227 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189558/
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