Кыргызстанцев приглашают к участию в международном молодежном форуме

Кыргызстанцев приглашают поучаствовать в третьем международном молодежном форуме «Будущее». Об этом сообщили в Российском центре науки и культуры Бишкека.

По его данным, мероприятие пройдет с 12 по 15 апреля в режиме онлайн с участием известных политических, государственных и общественных деятелей России.

Работа форума будет организована по следующим секциям:

здравоохранение, здоровый образ жизни, спорт;

попечительство и опека;

культура и искусство, кинематограф, театр, живопись;

духовное воспитание, мораль и нравственность;

роль общественных организаций в патриотическом воспитании подрастающих поколений;

молодежь в бизнесе и политике;

наука и образование, новые формы и форматы обучения;

семья и школа, роль общественных организаций;

экология;

миграция и обучение в России;

о работе молодежного движения «Юность»;

взаимодействие с ассоциациями и обществами дружбы.

Узнать подробности и подключиться к форуму можно на сайте организации «Проект Будущее».