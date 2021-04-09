Кыргызстанцев приглашают к участию в международном молодежном форуме

Кыргызстанцев приглашают поучаствовать в третьем международном молодежном форуме «Будущее». Об этом сообщили в Российском центре науки и культуры Бишкека.
По его данным, мероприятие пройдет с 12 по 15 апреля в режиме онлайн с участием известных политических, государственных и общественных деятелей России.
Работа форума будет организована по следующим секциям:
- здравоохранение, здоровый образ жизни, спорт;
- попечительство и опека;
- культура и искусство, кинематограф, театр, живопись;
- духовное воспитание, мораль и нравственность;
- роль общественных организаций в патриотическом воспитании подрастающих поколений;
- молодежь в бизнесе и политике;
- наука и образование, новые формы и форматы обучения;
- семья и школа, роль общественных организаций;
- экология;
- миграция и обучение в России;
- о работе молодежного движения «Юность»;
- взаимодействие с ассоциациями и обществами дружбы.
Узнать подробности и подключиться к форуму можно на сайте организации «Проект Будущее».