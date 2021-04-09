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Общество

Кыргызстанцев приглашают к участию в международном молодежном форуме

Кыргызстанцев приглашают поучаствовать в третьем международном молодежном форуме «Будущее». Об этом сообщили в Российском центре науки и культуры Бишкека.

По его данным, мероприятие пройдет с 12 по 15 апреля в режиме онлайн с участием известных политических, государственных и общественных деятелей России.

Работа форума будет организована по следующим секциям:

  • здравоохранение, здоровый образ жизни, спорт;
  • попечительство и опека;
  • культура и искусство, кинематограф, театр, живопись;
  • духовное воспитание, мораль и нравственность;
  • роль общественных организаций в патриотическом воспитании подрастающих поколений;
  • молодежь в бизнесе и политике;
  • наука и образование, новые формы и форматы обучения;
  • семья и школа, роль общественных организаций;
  • экология;
  • миграция и обучение в России;
  • о работе молодежного движения «Юность»;
  • взаимодействие с ассоциациями и обществами дружбы.

Узнать подробности и подключиться к форуму можно на сайте организации «Проект Будущее».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189387/
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