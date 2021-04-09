COVID-19 в мире. Заразились более 133,8 миллиона, умерли более 2,9 миллиона

За сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 832 тысячи 507 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 133 миллиона 808 тысяч 161 человек. Больше всего зараженных в США (31 миллион 1 тысяча 636), Бразилии (13 миллионов 279 тысяч 857), Индии (12 миллионов 928 тысяч 574), Франции (5 миллионов 23), России (4 миллиона 563 тысячи 26), Великобритании (4 миллиона 384 тысячи 954), Италии (3 миллиона 717 тысяч 602), Турции (3 миллиона 689 тысяч 866), Испании (3 миллиона 336 тысяч 637), Германии (2 миллиона 966 тысяч 789), Польше (2 миллиона 499 тысяч 507) и Колумбии (2 миллиона 492 тысячи 81).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 192 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 76 миллионов человек. За сутки показатель вырос на 455 тысяч 857 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 2 миллионов 901 тысячи 72. За сутки показатель вырос на 14 тысяч 499 человек. В том числе в США всего скончались 560 тысяч 90 человек, Бразилии — 345 тысяч 25, Мексике — 206 тысяч 146, Индии — 166 тысяч 862, Великобритании — 127 тысяч 224, Италии — 112 тысяч 861.

В Кыргызстане зарегистрировали 89 тысяч 811 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 315 тысяч 102, Узбекистане — 84 тысячи 322, Таджикистане — 13 тысяч 308.