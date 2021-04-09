11:12
USD 84.80
EUR 100.73
RUB 1.10
Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 133,8 миллиона, умерли более 2,9 миллиона

За сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 832 тысячи 507 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 133 миллиона 808 тысяч 161 человек. Больше всего зараженных в США (31 миллион 1 тысяча 636), Бразилии (13 миллионов 279 тысяч 857), Индии (12 миллионов 928 тысяч 574), Франции (5 миллионов 23), России (4 миллиона 563 тысячи 26), Великобритании (4 миллиона 384 тысячи 954), Италии (3 миллиона 717 тысяч 602), Турции (3 миллиона 689 тысяч 866), Испании (3 миллиона 336 тысяч 637), Германии (2 миллиона 966 тысяч 789), Польше (2 миллиона 499 тысяч 507) и Колумбии (2 миллиона 492 тысячи 81).

Случаи заражения коронавирусом зафиксировали в 192 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 76 миллионов человек. За сутки показатель вырос на 455 тысяч 857 человек.

Количество смертей от коронавируса достигло 2 миллионов 901 тысячи 72. За сутки показатель вырос на 14 тысяч 499 человек. В том числе в США всего скончались 560 тысяч 90 человек, Бразилии — 345 тысяч 25, Мексике — 206 тысяч 146, Индии — 166 тысяч 862, Великобритании — 127 тысяч 224, Италии — 112 тысяч 861.

В Кыргызстане зарегистрировали 89 тысяч 811 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 315 тысяч 102, Узбекистане — 84 тысячи 322, Таджикистане — 13 тысяч 308.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189327/
просмотров: 106
Версия для печати
Материалы по теме
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились четыре медработника
В КР коронавирусом болеет 1 тысяча 766 человек, 197 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане выявили 151 новый случай COVID-19 и пневмонии. Всего — 89 811
В Бишкеке внебольничной пневмонией и COVID-19 болеют 13 учителей и 22 ученика
Медикам ЦСМ подняли зарплату. Садыр Жапаров рассказал, когда ее увеличат другим
Пассажиры, летающие транзитом, должны иметь основания для въезда в Россию
Это может стоить жизни. Врачи просят не заниматься самолечением
Подготовка к третьей волне. Минздрав готов развернуть 11 тысяч коек в стране
Президент обозначил задачи по стабилизации эпидемиологической ситуации в стране
Медики в школах не успевают осматривать всех учеников и отслеживать заболевших
Популярные новости
Передумали. Школы Бишкека вернутся к&nbsp;прежнему режиму обучения Передумали. Школы Бишкека вернутся к прежнему режиму обучения
COVID-19&nbsp;в Бишкеке. Все дети вновь переведены на&nbsp;обучение в&nbsp;режиме онлайн COVID-19 в Бишкеке. Все дети вновь переведены на обучение в режиме онлайн
Стоит&nbsp;ли снижать штрафы за&nbsp;нарушение Правил дорожного движения? Опрос Стоит ли снижать штрафы за нарушение Правил дорожного движения? Опрос
Граждан старше 55&nbsp;лет просят без необходимости не&nbsp;выходить из&nbsp;дома Граждан старше 55 лет просят без необходимости не выходить из дома
Бизнес
Как стать примером для других и&nbsp;быть здоровым Как стать примером для других и быть здоровым
Канатбек Маматов предложил ФИФА финансировать бизнес-проекты Канатбек Маматов предложил ФИФА финансировать бизнес-проекты
&laquo;Яндекс&nbsp;Go&raquo; организовал в&nbsp;Бишкеке дезинфекцию машин, подключенных к&nbsp;сервису «Яндекс Go» организовал в Бишкеке дезинфекцию машин, подключенных к сервису
Бездымные продукты как альтернатива. Ученые продолжают исследовать вред курения Бездымные продукты как альтернатива. Ученые продолжают исследовать вред курения
9 апреля, пятница
11:01
О потрясении от гибели Айзады и равнодушии руководства МВД О потрясении от гибели Айзады и равнодушии руководства...
11:00
Сразу два случая за день, когда отцы похитили своих детей, произошло в Бишкеке
10:54
COVID-19 в мире. Заразились более 133,8 миллиона, умерли более 2,9 миллиона
10:47
Убийство Айзады. В ООН призывают своевременно реагировать на похищение человека
10:37
Курс доллара в коммерческих банках Кыргызстана на 9 апреля