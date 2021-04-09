11:50
USD 84.80
EUR 100.73
RUB 1.10
Общество
Сюжет: COVID-19

Как Бишкек готовится к третьей волне COVID-19, рассказали в горздраве

В Бишкеке готовятся на случай дальнейшего ухудшения эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом. Об этом 24.kg сообщила начальник управления здравоохранения мэрии Бишкека Бактыгуль Исмаилова.

По ее словам, сегодня в столице работает 15 мобильных бригад. При необходимости их количество доведут до 20.

«В кол-центре 118 работает четыре линии, их перевели на круглосуточный режим работы. С «Кыргызтелекомом» ведутся переговоры об увеличении до восьми линий. При ухудшении ситуации есть резерв еще из шести линий в горздраве», — сказала Бактыгуль Исмаилова.

Развернуто 545 коек. Сегодня развернут еще 224 койки в клинической больнице № 1, 120 — в больнице № 6 и 48 — в Национальном центре кардиологии.

«Дневные стационары согласно рекомендациям развертывать не планируется. Все, что в прошлом году в них было (койки, ширмы, кислородные концентраторы), законсервировано. В крайнем случае мы сможем развернуть дневные стационары в течение суток», — отметила Бактыгуль Исмаилова.

Она призвала граждан носить маски, не ходить в места массового скопления людей, соблюдать дистанцию и другие санитарные правила.

Отдельная просьба к людям, находящимся на домашнем карантине, контактным — сидеть дома две недели.

«Мы их отслеживаем. В мэрии созданы бригады из квартальных и работников МТУ, которые тоже помогают мониторить, но контролировать 24 часа в сутки мы не можем. Минздрав решает вопрос о запуске мобильного приложения (для отслеживания местонахождения людей по сотовому телефону). В прошлом году его устанавливали, председатель республиканского штаба дал задание заново его запустить», — добавила Бактыгуль Исмаилова.

«Родители должны следить за своими несовершеннолетними детьми. 17-летние сидят в ночных клубах, кальянных... Кроме того, необходимо беречь людей старшего возраста и имеющих хронические заболевания», — резюмировала глава горздрава.

Напомним, по состоянию на 9 апреля в Кыргызстане выявлен 151 новый случай коронавируса и внебольничной пневмонии. Из них 74 — в Бишкеке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189325/
просмотров: 602
Версия для печати
Материалы по теме
Для зараженных COVID-19 свободны 102 койки в медучреждениях Бишкека
COVID-19 в мире. Заразились более 133,8 миллиона, умерли более 2,9 миллиона
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились четыре медработника
В КР коронавирусом болеет 1 тысяча 766 человек, 197 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане выявили 151 новый случай COVID-19 и пневмонии. Всего — 89 811
В Бишкеке внебольничной пневмонией и COVID-19 болеют 13 учителей и 22 ученика
Медикам ЦСМ подняли зарплату. Садыр Жапаров рассказал, когда ее увеличат другим
Пассажиры, летающие транзитом, должны иметь основания для въезда в Россию
Это может стоить жизни. Врачи просят не заниматься самолечением
Подготовка к третьей волне. Минздрав готов развернуть 11 тысяч коек в стране
Популярные новости
Передумали. Школы Бишкека вернутся к&nbsp;прежнему режиму обучения Передумали. Школы Бишкека вернутся к прежнему режиму обучения
COVID-19&nbsp;в Бишкеке. Все дети вновь переведены на&nbsp;обучение в&nbsp;режиме онлайн COVID-19 в Бишкеке. Все дети вновь переведены на обучение в режиме онлайн
Стоит&nbsp;ли снижать штрафы за&nbsp;нарушение Правил дорожного движения? Опрос Стоит ли снижать штрафы за нарушение Правил дорожного движения? Опрос
Граждан старше 55&nbsp;лет просят без необходимости не&nbsp;выходить из&nbsp;дома Граждан старше 55 лет просят без необходимости не выходить из дома
Бизнес
Как стать примером для других и&nbsp;быть здоровым Как стать примером для других и быть здоровым
Канатбек Маматов предложил ФИФА финансировать бизнес-проекты Канатбек Маматов предложил ФИФА финансировать бизнес-проекты
&laquo;Яндекс&nbsp;Go&raquo; организовал в&nbsp;Бишкеке дезинфекцию машин, подключенных к&nbsp;сервису «Яндекс Go» организовал в Бишкеке дезинфекцию машин, подключенных к сервису
Бездымные продукты как альтернатива. Ученые продолжают исследовать вред курения Бездымные продукты как альтернатива. Ученые продолжают исследовать вред курения
9 апреля, пятница
11:46
Ложь и манипуляция. Равшан Джеенбеков про дело сестры о незаконном обогащении Ложь и манипуляция. Равшан Джеенбеков про дело сестры о...
11:37
Для зараженных COVID-19 свободны 102 койки в медучреждениях Бишкека
11:19
Как Бишкек готовится к третьей волне COVID-19, рассказали в горздраве
11:17
Нариман Тюлеев, № 19: обращение к бишкекчанам
11:15
В Бишкеке 14-летний подросток смертельно ранил себя болгаркой