Как Бишкек готовится к третьей волне COVID-19, рассказали в горздраве

В Бишкеке готовятся на случай дальнейшего ухудшения эпидемиологической ситуации в связи с коронавирусом. Об этом 24.kg сообщила начальник управления здравоохранения мэрии Бишкека Бактыгуль Исмаилова.

По ее словам, сегодня в столице работает 15 мобильных бригад. При необходимости их количество доведут до 20.

«В кол-центре 118 работает четыре линии, их перевели на круглосуточный режим работы. С «Кыргызтелекомом» ведутся переговоры об увеличении до восьми линий. При ухудшении ситуации есть резерв еще из шести линий в горздраве», — сказала Бактыгуль Исмаилова.

Развернуто 545 коек. Сегодня развернут еще 224 койки в клинической больнице № 1, 120 — в больнице № 6 и 48 — в Национальном центре кардиологии.

«Дневные стационары согласно рекомендациям развертывать не планируется. Все, что в прошлом году в них было (койки, ширмы, кислородные концентраторы), законсервировано. В крайнем случае мы сможем развернуть дневные стационары в течение суток», — отметила Бактыгуль Исмаилова.

Она призвала граждан носить маски, не ходить в места массового скопления людей, соблюдать дистанцию и другие санитарные правила.

Отдельная просьба к людям, находящимся на домашнем карантине, контактным — сидеть дома две недели.

«Мы их отслеживаем. В мэрии созданы бригады из квартальных и работников МТУ, которые тоже помогают мониторить, но контролировать 24 часа в сутки мы не можем. Минздрав решает вопрос о запуске мобильного приложения (для отслеживания местонахождения людей по сотовому телефону). В прошлом году его устанавливали, председатель республиканского штаба дал задание заново его запустить», — добавила Бактыгуль Исмаилова.

«Родители должны следить за своими несовершеннолетними детьми. 17-летние сидят в ночных клубах, кальянных... Кроме того, необходимо беречь людей старшего возраста и имеющих хронические заболевания», — резюмировала глава горздрава.

Напомним, по состоянию на 9 апреля в Кыргызстане выявлен 151 новый случай коронавируса и внебольничной пневмонии. Из них 74 — в Бишкеке.