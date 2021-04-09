В Кыргызстане на сегодня лечение от коронавируса получает 1 тысяча 766 человек. Такие данные приводит Министерство здравоохранения и социального развития.

Амбулаторно (в домашних условиях) лечатся 849 пациентов, в больницах — 766. В том числе 28 человек — в крайне тяжелом состоянии, 169 — в тяжелом. Состояние основной массы больных — 562 человек (или 75 процентов) — оценивают как средней тяжести. Семь человек находятся в удовлетворительном состоянии.

За сутки от COVID-19 и внебольничной пневмонии выздоровели еще 112 человек. В Бишкеке выписаны 60 человек, Оше — 2, Чуйской области — 35, Нарынской — 3, Иссык-Кульской — 10, Джалал-Абадской — 2.

С начала марта 2020 года выздоровели 85 тысяч 719 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.