В Бишкеке началось строительство моста через реку Аламедин

В Бишкеке стартовало строительство моста через реку Аламедин. Об этом сообщила пресс-служба мэрии столицы.

По ее данным, с потеплением началась реконструкция улицы Сухэ Батора от улицы Каралаева до улицы 7 Апреля со строительством моста через реку Аламедин.

«Согласно проекту, будет отремонтирована улица Сухэ Батора, построены тротуары шириной 2,25 метра с обеих сторон дороги и возведен мост. Сейчас подрядчики подготавливают основание для его фундамента», — отметили в муниципалитете.

В пресс-службе добавили, что после завершения работ автомобилисты смогут проехать с улицы Каралаева на улицу 7 Апреля, не объезжая Ботанический сад.​