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Общество
Сюжет: COVID-19

В ВОЗ пока не рекомендуют вводить вакцинные паспорта

В ВОЗ пока не рекомендуют вводить вакцинные паспорта. Об этом сообщают «Новости ООН».

В организации отмечают, что ученые пока не могут уверенно сказать, что вакцина от COVID-19 защищает от инфицирования и дальнейшей передачи вируса. По этой причине введение вакцинных паспортов может оказаться неэффективной стратегией в борьбе с пандемией.

Представительница Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис отметила, что далеко не все имеют возможность привиться. «Получается, что люди, которые по какой-либо причине не могут сделать прививку, будут подвергаться дискриминации», — сказала она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189258/
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