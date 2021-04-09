В ВОЗ пока не рекомендуют вводить вакцинные паспорта. Об этом сообщают «Новости ООН».

В организации отмечают, что ученые пока не могут уверенно сказать, что вакцина от COVID-19 защищает от инфицирования и дальнейшей передачи вируса. По этой причине введение вакцинных паспортов может оказаться неэффективной стратегией в борьбе с пандемией.

Представительница Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис отметила, что далеко не все имеют возможность привиться. «Получается, что люди, которые по какой-либо причине не могут сделать прививку, будут подвергаться дискриминации», — сказала она.