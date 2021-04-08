9 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».
1Бишкек
- 10.00-17.00 — жилмассив «Дордой».
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 8.00-17.00 — села Ленинское (улицы Восточная, Алма-Атинская, Сельсоветская, Садовая, Набережная, Виноградная, Южная, Сельповская, Нижняя, Прохладная, Коммунарская, Ключевая, Подгорная, Солнечная, переулки Южный, Ключевой, Сельповский, Зеленый, Виноградный, Маслопромский, тупик Алма-Атинский), Байтик (улицы Суюмбаева, Эшмамбета, Новостройка, Исмаилова), Аламедин (улицы Алма-Атинская, 277-405, Чапаева, 2, 2а, Набережная), Лебединовка (улицы Комсомольская, Сельская, проспект Победы), Васильевка (улицы Набережная, Юбилейная, Восточная, Октябрьская, Школьная, Фрунзе, переулки Почтовый, Клубный, Больничный), Берлик (улица Жумалы), Константиновка (улицы Цветочная, Школьная, Первомайская, Новая, Молодежная, Парковая, Садовая, Береговая), Луговое (улицы Алма-Атинская, Трансформаторная, Садовая, Аламединская, Светлая, Северная, Луговая, Новостройка, Мирная, Березовая, переулок Садовый, Северный тупик);
Сокулукский РЭС
- 9.00-17.00 — села Новопавловка (улицы Ворошилова, Корсаковых, Ошская, Лавровых, Тынчтык, Пишпек, Пушкина, Ак-Ордо), Военно-Антоновка (улица Пушкина), Чон-Джар (улица Термечикова), Сокулук (улицы Ала-Арчинская, Лесная, Пионерская), Белек (улица Токтогула), Манас (улица Мира), Восточное (улицы Дружбы, Тимирязева, Энгельса, Прифермская, Махачкалинская, Дагестанская, Манас, Школьная, Акушинская, Восточная, Маркса, Бугорная, переулок Дружбы);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — села Толок (улицы Школьная, Эшимбая, Комсомольская), Сретенка (улицы Ленина, Фрунзе, Тугельбая), Бала-Айылчы (улица Гагарина), Кепер-Арык (улица Украинская);
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — Каинда (выше железной дороги), село Чалдовар (улица Верхняя);
Жайылский РЭС
- 8.30-17.00 — село Ставрополовка, город Кара-Балта (улицы Космическая, Свердлова, Жданова);
Кантский РЭС
- 9.00-17.00 — села Новопокровка (улицы Мичурина, Ленина), Туз (улицы Жунушева, Дербишева), Социалчи (улица Джакыпова).
3Ошская область
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8.00-17.00 — села Курбан-Кара, Сары-Колот, Ак-Колот, Бирдик, Караташ, Алмалык, Жданов, Ак-Терек, Керме-Тоо, город Ош (улицы Касымбекова, Салиевой, Раззакова, Наримана).