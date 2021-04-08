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Общество
Сюжет: COVID-19

Это может стоить жизни. Врачи просят не заниматься самолечением

Об опасности самолечения напомнила на брифинге врач-инфекционист Республиканской клинической инфекционной больницы Нургуль Молдалиева.

Она отметила, что сегодня нет подтвержденного лекарства от коронавируса, но врачи научились бороться с инфекцией.

«Мы постоянно говорим людям не заниматься самолечением. Но к великому ужасу медиков пациент сам назначает себе антибиотики с первых дней при первых симптомах. Но это может быть и не COVID-19, а другое сезонное заболевание. Поэтому необходимо обращаться к врачам», — отметила она.

Нургуль Молдалиева добавила, что бесконтрольный прием антибиотиков может привести к смертельным случаям. «Реакция на них может быть от легкой аллергической до анафилактического шока», — отметила она.

Кроме того, врач добавила, что среди граждан популярно находить схемы лечения COVID-19 в различных мессенджерах. «Но эта причудливая комбинация, от которой ждут чуда, в составе которой смесь антикоагулянтов, антибиотиков, противовирусных и других препаратов, может серьезно навредить», — отметила она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189194/
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