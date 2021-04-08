Подготовка к третьей волне. Минздрав готов развернуть 11 тысяч коек в стране

Министерство здравоохранения и социального развития разработало план развертывания коек в случае ухудшения эпидемиологической ситуации. Об этом на брифинге сообщил заместитель главы ведомства Улук-Бек Бектурганов.

По его словам, всего по республике могут развернуть 11 тысяч 237 коек. Из них в Бишкеке — 1 тысячу 164, в республиканских организациях здравоохранения — 1 тысячу 572, в Чуйской области — 1 тысячу 352.

«В случае ухудшения по COVID-19 планируется на первом этапе развернуть 633 койки, в том числе реанимационные, родильные, педиатрические и так далее», — отметил он.

По его словам, сегодня в республике для пациентов с COVID-19 развернуты 1 тысяча 498 коек, из них 162 — палаты интенсивной терапии.

«Мы ежедневно отслеживаем ситуацию, идет рост числа новых случаев, поэтому хотел бы призвать население соблюдать все нормы», — добавил он