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Общество
Сюжет: COVID-19

Передумали. Школы Бишкека вернутся к прежнему режиму обучения

В родительских чатах рассылаются сообщения, что столичная чрезвычайная противоэпидемическая и противоэпизоотическая комиссия частично пересмотрела свое предыдущее решение о переводе всех школьников и детсадовцев на онлайн-обучение. В пресс-службе мэрии 24.kg подтвердили информацию.

По словам начальника управления образования муниципалитета Эльмиры Иманалиевой, принято решение закрыть с 8 по 14 апреля детские сады, где расположены участковые избирательные комиссии.

«12 и 13 апреля в них будут проводиться санитарная обработка, дезинфекция. Это касается и общеобразовательных организаций, где также расположены УИК. В школах на два дня будет переведен процесс в онлайн-режим, чтобы в них также могли провести санобработку», — сказала она.

Эльмира Иманалиева напомнила, что решение о форме обучения принимается исходя из ежедневно проводимого мониторинга эпидситуации. Пока остановились на точечном переводе классов, школ на онлайн-режим в случае регистрации в них зараженных COVID-19.

По словам замглавврача ЦГСЭН Бишкека Айнагуль Рыскулбековой, за сутки в столице зарегистрировано 97 новых случаев, госпитализировано 29 человек.

Напомним, что с 9 марта к офлайн-обучению в Бишкеке вернулись ученики 1-5-х, 9-х и 11-х классов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189106/
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