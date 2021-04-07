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Общество

Стоит ли снижать штрафы? Мнения читателей 24.kg разделились поровну

Премьер-министр Улукбек Марипов поручил разработать проект закона по снижению штрафов за нарушение Правил дорожного движения. Аргументировал он это кризисом в стране.

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Сообщается, что законопроект уже разработан и поступит в Жогорку Кенеш в ближайшее время.

В ГУОБДД рассказали, что «сделать скидку» предлагается по семи видам нарушений, в том числе за превышение скорости, игнорирование дорожных знаков, несоблюдение дистанции, нарушение правил остановки или стоянки и другие.

24.kg решило узнать мнение своих читателей по этому поводу. В опросе приняли участие больше 3 тысяч человек. По итогам голосования мнения читателей разделились поровну.

Почти половина проголосовавших, а именно 48 процентов, это 1 тысяча 674 человека, выступают за снижение штрафов за нарушение Правил дорожного движения. Чуть больше — 1 тысяча 736 читателей, или 49 процентов, против. Еще 67 человек (1 процент) ответили «Мне все равно».

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Фото — скриншот. Итоги опроса

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189086/
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