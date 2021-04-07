10:19
USD 84.79
EUR 100.18
RUB 1.11
Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень повысился до умеренного

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality Бишкек поднялся на 42-е место.

В 9.30 статус города отмечен как «умеренный». Индекс качества воздуха, по данным сайта, составляет 66 (AQI).

Общественный фонд «Институт экологических решений» установил датчики в столице и пригороде. На карте можно увидеть среднее значение AQI в разных районах Бишкека. Его обновляют ежечасно.

Отметим, что индекс качества воздуха (AQI) разделен на шесть категорий, указывающих на возрастающий уровень опасности для здоровья. Значение AQI выше 300 означает опасное качество воздуха, а значение ниже 50 — хорошее.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189077/
просмотров: 115
Версия для печати
Материалы по теме
Загрязнение воздуха в Бишкеке. К вечеру уровень понизился до хорошего
Загрязнение воздуха в Бишкеке. К утру уровень немного снизился
Загрязнение воздуха в Бишкеке. К вечеру уровень поднялся до умеренного
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень опустился до хорошего
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень остается умеренным
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень остается умеренным
Загрязнение воздуха в Бишкеке. К утру уровень снизился
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень опустился до умеренного
Загрязнение воздуха в Бишкеке. К утру его уровень немного поднялся
Загрязнение воздуха в Бишкеке. К вечеру уровень немного поднялся
Популярные новости
Стоит&nbsp;ли снижать штрафы за&nbsp;нарушение Правил дорожного движения? Опрос Стоит ли снижать штрафы за нарушение Правил дорожного движения? Опрос
Кафе заняло часть тротуара в&nbsp;Бишкеке. Хозяин &laquo;Бублика&raquo; снес летнюю площадку Кафе заняло часть тротуара в Бишкеке. Хозяин «Бублика» снес летнюю площадку
Граждан старше 55&nbsp;лет просят без необходимости не&nbsp;выходить из&nbsp;дома Граждан старше 55 лет просят без необходимости не выходить из дома
Неделя-24. Коронавирус наступает, а&nbsp;у&nbsp;нас выборы и&nbsp;референдум Неделя-24. Коронавирус наступает, а у нас выборы и референдум
Бизнес
Самый большой в&nbsp;Азии сад тюльпанов открылся для туристов в&nbsp;северной Индии Самый большой в Азии сад тюльпанов открылся для туристов в северной Индии
Как прошел забег Bakai Bank Jaz Demi. Фотоотчет Как прошел забег Bakai Bank Jaz Demi. Фотоотчет
&laquo;KICB Банк&raquo; с&nbsp;партнерами посадили более 14&nbsp;тысяч саженцев «KICB Банк» с партнерами посадили более 14 тысяч саженцев
MegaCom приглашает на&nbsp;традиционный велопробег в&nbsp;городе&nbsp;Ош MegaCom приглашает на традиционный велопробег в городе Ош
7 апреля, среда
10:15
Юристы не правы. Поправки в уголовное законодательство прокомментировали в МВД Юристы не правы. Поправки в уголовное законодательство...
10:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень повысился до умеренного
09:53
Опасно для жизни. В микрорайоне «Джал» Бишкека приходится идти по проезжей части
09:31
Питание в садике № 182. Комиссия завершила проверку
09:11
Уроки апрельских событий 2010-го назвал Садыр Жапаров. Обращение президента
6 апреля, вторник
23:41
WhatsApp научат переносить переписки между iPhone и Android-смартфонами
23:12
Необычный ракурс. Видео самого быстрого нокаута в MMA опубликовали в сети