В Бишкеке презентовали мобильное приложение для отслеживания качества воздуха

Экологическая организация «МувГрин» презентовала мобильное приложение для отслеживания загрязненности воздуха AQ.kg.

Как отметили в организации, жители Кыргызстана смогут получать информацию о качестве воздуха в реальном времени.

«В приложении собираются данные с различных датчиков мониторинга качества атмосферного воздуха, установленных на территории страны: датчики «МувГрин», сенсоры Clarity Node S КыргызГидромета, а также датчики ОФ «Институт экологических решений», — отметили в организации.

Приложение отображает основные показатели концентрации загрязняющих веществ в воздухе выбранного поста (в зависимости от комплектации): твердые частицы РМ2.5; твердые частицы РМ10; диоксид азота (NO2).

По каждому веществу возможно просматривать уровень концентрации в мкг/м3 и в отношении к предельно допустимой концентрации по шкале цвета, основанной на Индексе качества воздуха — AQI (Air Quality Index).

Кроме информации об уровне загрязнения по веществам, в приложении также доступны данные о температуре и влажности воздуха. Кроме этого, с помощью мобильного приложения можно просматривать статистику за конкретный период: сутки, неделю и месяц. Данные, поступающие с датчиков, обновляются каждые один-три часа.

Пока данные доступны по городам Бишкеку и Ошу, но по мере подключения новых объектов мониторинга информация в приложении будет обновляться.

Приложение разработано для операционной системы Android. Скачать приложение можно в Play Market. Оно является обновленной и улучшенной версией первого приложения в Кыргызстане по отслеживанию качества воздуха в режиме реального времени Aba.kg, презентованного впервые «МувГрин» в 2017 году.