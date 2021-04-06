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Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19. 55 процентов населения Кыргызстана готовы пройти вакцинацию

55 процентов населения Кыргызстана выражают твердую готовность или некоторое желание пройти вакцинацию, говорится в новом совместном исследовании Министерства здравоохранения и социального развития и ВОЗ.

Как сообщили в ведомстве, исследование проведено при технической и финансовой поддержке ВОЗ и USAID в период с декабря 2020 года по февраль 2021-го. Его результаты предназначены для информирования о мерах реагирования на COVID-19 и обеспечат прочную основу для ведения политики в области здравоохранения, разработке сообщений и информационных кампаний.

Данные собирались посредством компьютерного телефонного интервью, в ходе которого опросили 1 тысячу человек из всех семи областей Кыргызстана и двух городов — Бишкека и Оша.

«Проведенное исследование важно, потому что оно помогает нам понять готовность людей к вакцинации. Мы должны понимать, что вакцинация на сегодня одна из главных защитных мер, способная обеспечить контроль над пандемией и обеспечить снижение числа новых и смертных случаев», — отметила представитель ВОЗ в Кыргызстане Назира Артыкова.

В ведомстве отмечают, что нерешительность в отношении вакцин выше, чем на предыдущих этапах сбора данных: 55 процентов населения Кыргызстана выражают готовность или некоторое желание пройти вакцинацию.

Сегодня чуть более половины респондентов считают себя хорошо информированными о вакцине (52 процента) и понимают рекомендации по вакцине (54 процентов). Как и в целом с COVID-19 в прошлом оценка достоверности сведений о вакцине в средствах массовой информации являлась самым сложным аспектом (40 процентов).

Можно отметить более низкий уровень грамотности в вопросах здоровья в сравнении с первыми этапами.

Информированность населения Кыргызстана о том, что нужно делать при подозрении на COVID-19, сократилась с 69 процентов до 63 процентов, а доля тех, кто может найти необходимую информацию, с 64 процентов до 59 процентов.

В степени восприятия рисков не наблюдается значительных изменений, и почти половина респондентов продолжает считать, что заражение маловероятно и/или не будет протекать в тяжелой форме. Наблюдается небольшое повышение среди той части лиц, которая считает вероятность заражения низкой (с 42 процентов до 45 процентов).

Применение защитных моделей поведения в целом остается ниже желаемых уровней и служит фактором риска для повторной вспышки COVID-19. Тем не менее небольшое снижение было зафиксировано в отношении применения масок (с 79 процентов до 75 процентов) и соблюдения физической дистанции (c 64 процентов до 60 процентов).

Большинство респондентов по-прежнему не остаются дома при болезни и не воздерживаются от посещения общественных мероприятий (с 49 процентов до 36 процентов).

До 18 процентов респондентов сообщили, что они применяли антибиотики для профилактики или лечения COVID-19.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/189038/
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