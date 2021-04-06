Штрафы за нарушения ПДД. В ГУОБДД рассказали, как предлагают снизить стоимость

Дорожная милиция предлагает увеличить скидку за своевременную оплату штрафов до 70 процентов. Об этом 24.kg сообщил пресс-секретарь ГУОБДД Тилек Исаев.

По его словам, речь идет о нарушениях ПДД, за которые предусмотрен штраф первой категории — 1 тысяча сомов. Если камера фиксирует подобный штраф, то водитель сможет в течение 15 дней уплатить 300 сомов.

70-процентную скидку за своевременную оплату штрафа предлагается ввести за нарушения по статьям 123 (часть 1), 123-1 (часть 1) Кодекса о нарушениях КР.

Нарушения, на которые предлагают ввести 70-процентную скидку:

превышение установленной скорости движения на величину свыше 10 километров в час, но не более 20 километров в час;

невыполнение требований дорожных знаков, невыполнение требований разметки проезжей части дороги (за исключением нарушений правил обгона или маневрирования с выездом на полосу встречного движения);

нарушение правил остановки или стоянки;

несоблюдение безопасной дистанции, интервала либо нарушение расположения транспортных средств на проезжей части или нарушение правил движения по автомагистралям;

невыполнение требований ПДД об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика;

нарушение правил обгона или маневрирования без выезда на полосу встречного движения;

нарушение правил пользования внешними осветительными приборами либо предупредительными сигналами (за исключением требования движения на всех механических транспортных средствах в светлое время суток вне населенных пунктов с включенным ближним светом фар).

Ранее премьер-министр Улукбек Марипов поручил разработать проект закона по снижению штрафов за нарушение Правил дорожного движения. Аргументировал он это кризисом в стране. Законопроект, по словам чиновника, поступит в Жогорку Кенеш в ближайшее время.