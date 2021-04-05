Всего пять школ по Кыргызстану работают полностью онлайн

Всего пять школ по Кыргызстану сегодня работают полностью онлайн. Такие данные представили 24.kg в пресс-службе Министерства образования и науки.

По ее данным, разрешение на работу в традиционном режиме не имеют четыре школы в Чуйской области и одна в Джалал-Абадской.

В 2 тысячах 15 общеобразовательных учреждениях в обычном режиме занимаются все параллели с 1-го по 11-й класс. В 127 школах офлайн-уроки проходят в 1-5-х, 9-х и 11-х классах. В двух школах традиционные занятия идут только для первоклассников, в стольких же — в 1-х, 9-х и 11-х классах.

Обучение онлайн ведется из-за эпидситуации по коронавирусу.