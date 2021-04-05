Российский исторический журнал написал о подвиге героя ВОВ Асанбека Оторбаева

На сайте российского исторического журнала «Дилетант» появилась статья о подвиге кыргызстанца Асанбека Оторбаева в Великой Отечественной войне.

«Когда началась Великая Отечественная война, Асанбеку Оторбаеву было 16 лет. Уроженец села Чат-Базар, что в Киргизской ССР, как только узнал об этой страшной новости, сразу попросился на фронт, но его не пустили. Окончив «семилетку», Оторбаев трудился в колхозе. А когда ему исполнилось 18 лет, парень получил повестку», — говорится в материале.

Фото pobeda.archive.kg. Асанбек Оторбаев

Свою первую награду он получил летом 1944 года. Асанбек Оторбаев участвовал в Выборгской наступательной операции и сумел себя проявить. За это и получил медаль «За отвагу».

31 января 1945-го Оторбаев переправился через Одер в районе населенного пункта Вальдич и принял активное участие в боях за захват и удержание плацдарма на его западном берегу, отразив пять немецких контратак и уничтожив 25 вражеских солдат и офицеров. Во время шестой контратаки Асанбек Оторбаев с гранатами бросился под самоходное артиллерийское орудие, ценой своей жизни уничтожив его.

Прогремел взрыв. Вражеская техника накренилась, а потом завалилась на землю. Последний бой Оторбаева видели его сослуживцы, находившиеся на противоположном берегу. И как только он уничтожил самоходку, раздалось «Ура-а!», бойцы бросились по мосту в атаку. И никакие пулеметы уже не смогли их остановить. «Дилетант»

Младшего сержанта, пожертвовавшего собой ради выполнения боевой задачи, похоронили в братской могиле польского города Кендзежин-Козле. Свою самую главную награду — звание Героя Советского Союза — Оторбаев получил посмертно в апреле 1945 года.

«Дилетант» — российский познавательный исторический журнал для семейного чтения. Издается с января 2012 года.