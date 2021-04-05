23:17
USD 84.80
EUR 99.91
RUB 1.11
Общество

Кыргызстанец спел с Валерием Меладзе на проекте «Яны Мон» в России

Кыргызстанец Оскар Батыров спел с российским продюсером и музыкантом Валерием Меладзе на проекте «Яны Мон». Видео участник проекта опубликовал на своей странице в Instagram.

Они исполнили песню «Красиво», автором которой является Константин Меладзе.

«Для меня было честью спеть с маэстро! Спасибо», — подписал видео кыргызстанец.

Отметим, яркий представитель башкирской эстрады Элвин Грей запустил международный музыкальный телевизионный конкурс «Яны Мон». На участие в проекте, который проходит в Уфе (Россия), подали более 8 тысяч заявок. 26-летний певец Оскар Батыров из Кыргызстана стал одним из участников шоу. Он окончил Музыкальную школу искусств по классу «Эстрадный вокал». Работал на радио и телевидении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188811/
просмотров: 464
Версия для печати
Материалы по теме
В патрульную милицию нужны сотрудники. Объявлен конкурс на вакантные должности
Защита персональных данных. В Кыргызстане стартует конкурс для молодежи
Хабаровск приглашает участвовать юных кыргызстанцев в конкурсе рисунка
Дети в Беларуси нарисовали природу Кыргызстана. Лучших авторов наградили
Кыргызстанцы могут поучаствовать в конкурсе стартапов хабаровского университета
В Кыргызстане стартует конкурс фото- и видеоработ «Снимай науку»
Журналист 24.kg заняла призовое место в конкурсе на лучшее освещение роли женщин
Если русский неродной. Кыргызстанцев приглашают написать конкурсный диктант
Кайрат Примбердиев: Меня и мою семью угрожают убить
Без бумажки не артист! К чему может привести сомнительная инициатива Минкульта
Популярные новости
COVID-19. Работник МИД скончался после вакцинации. Минздрав отрицает (обновлено) COVID-19. Работник МИД скончался после вакцинации. Минздрав отрицает (обновлено)
Вакцинация сотрудника МИД. Минздрав создаст комиссию для выяснения причин смерти Вакцинация сотрудника МИД. Минздрав создаст комиссию для выяснения причин смерти
Стоит&nbsp;ли снижать штрафы за&nbsp;нарушение Правил дорожного движения? Опрос Стоит ли снижать штрафы за нарушение Правил дорожного движения? Опрос
Кафе заняло часть тротуара в&nbsp;Бишкеке. Хозяин &laquo;Бублика&raquo; снес летнюю площадку Кафе заняло часть тротуара в Бишкеке. Хозяин «Бублика» снес летнюю площадку
Бизнес
ЗАО &laquo;Альфа Телеком&raquo; предлагает услуги MegaKassa для &laquo;Розничного продавца&raquo; ЗАО «Альфа Телеком» предлагает услуги MegaKassa для «Розничного продавца»
Изменились условия работы сall-центра &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; 4444 Изменились условия работы сall-центра «Газпром Кыргызстан» 4444
Чем грозит стране рынок контрафактных сигарет? Экономический обзор Чем грозит стране рынок контрафактных сигарет? Экономический обзор
Gamma Knife Icon в&nbsp;лечении опухолей головного мозга Gamma Knife Icon в лечении опухолей головного мозга
5 апреля, понедельник
22:47
Невозможно пройти. На разбитые дороги и тротуар вновь жалуются бишкекчане Невозможно пройти. На разбитые дороги и тротуар вновь ж...
22:22
Кыргызстанец спел с Валерием Меладзе на проекте «Яны Мон» в России
22:00
В Бишкеке водители, в том числе и маршруток, нарушают Правила дорожного движения
21:43
В Бишкеке пройдет выставка образовательных организаций России
21:21
Установлен новый мировой рекорд в полумарафоне