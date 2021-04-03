10:12
USD 84.80
EUR 99.91
RUB 1.11
Общество
Сюжет: Загрязнение воздуха в Бишкеке

Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень остается умеренным

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality Бишкек поднялся на 28-е место.

В 9.30 статус города отмечен как «умеренный». Индекс качества воздуха, по данным сайта, составляет 84 (AQI).

Общественный фонд «Институт экологических решений» установил датчики в столице и пригороде. На карте можно увидеть среднее значение AQI в разных районах Бишкека. Его обновляют ежечасно.

Посольство США в Кыргызстане также установило датчик. Информация обновляется каждый час. На 9.00 индекс качества воздуха в районе дипломатической миссии — 39 (AQI).

Отметим, что индекс качества воздуха (AQI) разделен на шесть категорий, указывающих на возрастающий уровень опасности для здоровья. Значение AQI выше 300 означает опасное качество воздуха, а значение ниже 50 — хорошее.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188674/
просмотров: 71
Версия для печати
Материалы по теме
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень остается умеренным
Загрязнение воздуха в Бишкеке. К утру уровень снизился
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень опустился до умеренного
Загрязнение воздуха в Бишкеке. К утру его уровень немного поднялся
Загрязнение воздуха в Бишкеке. К вечеру уровень немного поднялся
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень остается умеренным
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень остается умеренным
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень остается умеренным
Загрязнение воздуха в Бишкеке. К вечеру уровень поднялся до умеренного
Загрязнение воздуха в Бишкеке. После дождя в столице дышать безопасно
Популярные новости
Ухудшение эпидемиологической ситуации: &laquo;Манас&raquo; отменяет некоторые авиарейсы Ухудшение эпидемиологической ситуации: «Манас» отменяет некоторые авиарейсы
Окончательно.&nbsp;1&nbsp;апреля в&nbsp;школы Бишкека вернутся не&nbsp;все ученики Окончательно. 1 апреля в школы Бишкека вернутся не все ученики
COVID-19. Работник МИД скончался после вакцинации. Минздрав отрицает (обновлено) COVID-19. Работник МИД скончался после вакцинации. Минздрав отрицает (обновлено)
Дело Курсана Асанова. Свидетель об&nbsp;оружии в&nbsp;доме Атамбаева в&nbsp;Кой-Таше Дело Курсана Асанова. Свидетель об оружии в доме Атамбаева в Кой-Таше
Бизнес
Где смотреть лучшие матчи по&nbsp;футболу в&nbsp;прямом эфире? Где смотреть лучшие матчи по футболу в прямом эфире?
Оплачивайте регистрацию на&nbsp;ОРТ онлайн в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Оплачивайте регистрацию на ОРТ онлайн в приложении «Мой О!»
Скандал в&nbsp;&laquo;Кыргыз темир жолу&raquo;. Что говорят о&nbsp;руководстве простые сотрудники Скандал в «Кыргыз темир жолу». Что говорят о руководстве простые сотрудники
Сотрудники&nbsp;О! посадили в&nbsp;Бишкеке березовую рощу Сотрудники О! посадили в Бишкеке березовую рощу
3 апреля, суббота
10:03
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились восемь медработников В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились восемь...
10:01
В КР коронавирусом болеют 1 тысяча 311 человек, 138 — в тяжелом состоянии
10:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень остается умеренным
09:55
COVID-19. СИЗ на 12 миллионов сомов передал Кыргызстану ЮНИСЕФ
09:54
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались два человека. Всего — 1 502