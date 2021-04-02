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Общество

Волны аномального цвета попали на видео и удивили туристов

Волны аномального цвета на побережье Калифорнии попали на видео и удивили пользователей социальных сетей. Ролик был опубликован в Instagram-аккаунте, освещающем редкие природные явления, пишет lenta.ru.

На серии кадров, снятых местными жителями и туристами, можно наблюдать необычный эффект, при котором океан окрашивается в ярко-голубой цвет. Так, на одном видео мужчина разводит руками в воде, оставляя светящиеся следы, а на другом ролике кто-то снимает яркие волны.

Уточняется, что причиной светящейся воды стал биолюминесцентный планктон, скапливающийся у берегов в большом количестве. Неоновое свечение — результат реакции организмов на стрессовое состояние. Например, оно возникает при ударе волн о камни или при соприкосновении с песком.

Подписчики аккаунта бросились комментировать увиденное. «Будто Годзилла выходит из моря», «Вау! Хочу там оказаться», «Удивительная природа!», «Жаль, что это случается так редко», — написали они под публикацией.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188623/
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