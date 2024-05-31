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Общество

МВД предупредило о фэйковых роликах в Сети с голосами первых лиц страны

Министерство внутренних дел КР призвало граждан не верить фэйковым роликам в социальных сетях, где якобы первые лица страны говорят о различных финансовых вложениях и высоком заработке.

«В последнее время в социальных сетях все чаще встречаются ролики, где президент призывает к тем или иным действиям, которые требуют вложения денег в сомнительные Telegram-каналы и криптобиржы. В видеоролики вмонтированы голоса первых лиц страны, возможно созданные с помощью искусственного интеллекта. Уважаемые граждане, не верьте фэйковым видеороликам и сообщениям с голосами первых лиц страны. Если в вашей ленте в соцсетях оказались такие видеоролики просим не пересылать их знакомым и родным», — говорится в сообщении.


Также правоохранители напомнили, что за распространение недостоверной информации предусмотрена ответственность, вплоть до реального тюремного срока.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295482/
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