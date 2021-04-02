Резкий всплеск заражений коронавирусом зафиксирован в Казахстане. Об этом сообщает Tengrinews.kz.

По его данным, за прошедшие сутки в соседней республике зарегистрировано 2 тысячи 77 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

До этого больше всего случаев (1 тысяча 962 за сутки) выявляли 9 июля 2020 года.

Всего в стране подтвержден 248 тысяч 931 случай COVID-19. Отметим, что Минздрав Казахстана ведет учет случаев заражения коронавирусной пневмонией, но не включает их в статистику по COVID-19. За все время пандемии, по данным informburo.kz, заболело 299 тысяч 549 человек, умерли 3 тысячи 766 из них.

Накануне официальный аккаунт Акорды сообщил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев недоволен тем, что республика значительно отстает от государств-лидеров по темпам вакцинации. Он также пообещал уволить министра здравоохранения, если ситуация с коронавирусом в стране не улучшится. Глава государства призвал граждан при первой же возможности привиться от коронавируса.

В последнее время резко увеличилось число зараженных коронавирусом и в Узбекистане.

В этой связи президент Шавкат Мирзиеев поставил задачу правительству — усилить работу оперштабов по контролю за соблюдением карантинных мер в регионах, сообщает Sputnik Узбекистан.

Тем временем в соседнем Таджикистане новые случаи не выявляли с 30 декабря. Глава государства Эмомали Рахмон объявил о победе республики над COVID-19. В стране с 23 марта началась массовая вакцинация от коронавируса.