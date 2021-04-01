20:18, 01 апреля 2021, Бишкек - 24.kg, Руслан ХАРИЗОВ
В Бишкеке классные ребята. Актриса дубляжа о кыргызстанских пабликах в Сети
20:18, 01 апреля 2021, Бишкек - 24.kg, Руслан ХАРИЗОВ
Российская актриса дубляжа Дарья Блохина в одном из шоу на YouTube передала привет жителям Бишкека. Видео опубликовано на канале ведущей Надежды Стрелец.
Дарья Блохина рассказала историю о том, что однажды ехала в такси, а водителем оказался мигрант из Кыргызстана. Он услышал, как девушка заговорила голосом из GPS службы такси и попросил ее сделать это на видео.
«Я повторила это и передала привет Бишкеку. Это видео разлетелось по Сети. Все начали писать, что я являюсь голосом из приложения, но это не так. Кстати, паблики Кыргызстана самые доброжелательные, почти ни одного негативного комментария. Спасибо, так приятно. Поэтому я действительно передаю Бишкеку привет, классные ребята», — сказала Дарья Блохина.