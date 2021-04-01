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Общество

В Бишкеке классные ребята. Актриса дубляжа о кыргызстанских пабликах в Сети

Российская актриса дубляжа Дарья Блохина в одном из шоу на YouTube передала привет жителям Бишкека. Видео опубликовано на канале ведущей Надежды Стрелец.

Дарья Блохина рассказала историю о том, что однажды ехала в такси, а водителем оказался мигрант из Кыргызстана. Он услышал, как девушка заговорила голосом из GPS службы такси и попросил ее сделать это на видео.

«Я повторила это и передала привет Бишкеку. Это видео разлетелось по Сети. Все начали писать, что я являюсь голосом из приложения, но это не так. Кстати, паблики Кыргызстана самые доброжелательные, почти ни одного негативного комментария. Спасибо, так приятно. Поэтому я действительно передаю Бишкеку привет, классные ребята», — сказала Дарья Блохина.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188500/
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