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Общество
Сюжет: COVID-19

Касым-Жомарт Токаев недоволен, что Казахстан отстает по темпам вакцинации

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев недоволен тем, что республика значительно отстает от государств-лидеров по темпам вакцинации. Об этом сообщает официальный аккаунт Акорды.

«По темпам иммунизации мы значительно отстаем от государств-лидеров. На сегодня завершили курс иммунизации около 47 тысяч человек (первым компонентом — 137 тысяч 346 человек). Причина такого положения проста — нехватка вакцин», — сказал Касым-Жомарт Токаев на совещании по мерам противодействия коронавирусной инфекции.

Он также заявил о возможных кадровых перестановках в правительстве, если в течение апреля не удастся ускорить темпы вакцинации.

«В течение апреля вы должны переломить ситуацию. Иначе последует кадровое решение, которое вас сильно разочарует. Это касается не только министра здравоохранения, но и правительства в целом», — сказал лидер РК, обращаясь к главе Минздрава Алексею Цою.

Президент, в частности, выразил недовольство низкими темпами вакцинации от коронавируса.

Он заметил, что затягивание процесса вакцинации от коронавирусной инфекции — это не абстрактная проблема. Это дополнительная заболеваемость и смертность наших граждан. Это упущенные доходы бизнеса, недополученные налоги бюджета, общее снижение национального богатства.

Напомним, в Казахстане COVID-19 заразились 297 тысяч 472 человека, умерли 3 тысячи 232.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188483/
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