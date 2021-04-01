Студент из Кыргызстана погиб в аварии в Китае. Родные просят о помощи

Студент из Кыргызстана погиб в аварии в Китае. Родные просят о финансовой поддержке для перевозки тела в Кыргызстан. Об этом 24.kg сообщили близкие кыргызстанца.
По их словам, 22-летний Бексултан Шадыканов врезался в дерево на мотоцикле и скончался на месте.
«Семья простая. У матери больное сердце. Для перевозки тела на родину требуется большая сумма, которую родители погибшего не могут осилить. Поэтому просим неравнодушных граждан помочь», — рассказала Анара Кутманова.
На сегодня китайскими правоохранительными органами проводится расследование аварии, назначены необходимые экспертизы.
«Посольство держит вопрос на контроле. Родственникам будет оказано содействие в отправке тела погибшего в Кыргызстан, а также другая необходимая помощь в пределах компетенции посольства», — заключили во внешнеполитическом ведомстве.
Реквизиты родителей Бексултана:
4169585341945771 VISA OPTIMA
9417018713364834 «ЭЛКАРТ»
4172210079024310 DEMIR VISA
0777236327 «ЭЛСОМ»
По возникшим вопросам можно обращаться по номеру: 0500558805 Анара Кутманова.