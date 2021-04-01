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Общество

Студент из Кыргызстана погиб в аварии в Китае. Родные просят о помощи

Студент из Кыргызстана погиб в аварии в Китае. Родные просят о финансовой поддержке для перевозки тела в Кыргызстан. Об этом 24.kg сообщили близкие кыргызстанца.

По их словам, 22-летний Бексултан Шадыканов врезался в дерево на мотоцикле и скончался на месте.

«Семья простая. У матери больное сердце. Для перевозки тела на родину требуется большая сумма, которую родители погибшего не могут осилить. Поэтому просим неравнодушных граждан помочь», — рассказала Анара Кутманова.

В МИД 24.kg рассказали, что 29 марта в Шанхай командирован сотрудник посольства КР в Пекине для выяснения всех обстоятельств произошедшего, а также проработки вопроса отправки тела кыргызстанца на родину.

На сегодня китайскими правоохранительными органами проводится расследование аварии, назначены необходимые экспертизы.

«Посольство держит вопрос на контроле. Родственникам будет оказано содействие в отправке тела погибшего в Кыргызстан, а также другая необходимая помощь в пределах компетенции посольства», — заключили во внешнеполитическом ведомстве.

Реквизиты родителей Бексултана:

4169585341945771 VISA OPTIMA

9417018713364834 «ЭЛКАРТ»

4172210079024310 DEMIR VISA

0777236327 «ЭЛСОМ»

По возникшим вопросам можно обращаться по номеру: 0500558805 Анара Кутманова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/188452/
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