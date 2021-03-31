1 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро» и «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-13.00 — отрезки улиц Куренкеева, Журнальной, Турусбекова, Мичурина, Фрунзе, Уметалиева, проспекта Жибек Жолу, улиц Тимирязева, Манаса, Ташкентской, переулки Шевченко, Тюпский;

9.00-17.00 — 9-й микрорайон, 38, улица Фрунзе, 37, отрезки улиц Энтузиастов, Рыскулова («Заводской поселок»);

9.00-18.00 — жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы Эр-Тайлак, Кара-Кужур, Чортекова, Куюкова, 19-я линия, Садырбаева), «Ала-Арча» (улица Матисакова), село Чон-Арык (улица Семетей), отрезки улиц Акиева, Киевской;

9.30-14.00 — улица Суюмбаева, 140, 142, проспект Чуй, 127;

9.30-15.00 — жилмассив «Ак-Тилек» (улицы Чамгарак, Тарагай, Ат-Ойнок);

9.30-18.00 — отрезки улиц Фрунзе, Жукеева-Пудовкина, Карасаева, переулки Гвардейский, Гранитный, Уфимский;

10.00-16.00 — отрезки улиц Тоголока Молдо, Васильева, переулок Алайский;

13.00-18.00 — отрезки улицы Турусбекова, переулок Тюпский;

14.00-17.00 — улица Манасчи Сагынбая, 264.

2 Чуйская область Чуйская область Аламединский РЭС 9.00-17.00 — села Лебединовка (улицы Набережная, Комсомольская, Чкалова, Кирова, Калинина, Луганская, Северная, Садовая, Мичурина, Токмакская, 22 га, Боконбаева, Родниковая, Манаса, Нарынская, Таласская, Угловая, Чуйская, Колхозная, Каджи-Сайская, Ошская, Чапаева, Кузнечная, Тянь-Шанская, Узгенская, проспекты Победы, Ленина, переулок Школьный), Нижняя Ала-Арча (улицы Новая, Тихая), Кок-Жар (улицы Алымбаева, Уметалиева), Байтик (улицы Новостройка, Суюмбаева, Байтик, Пионерская, Тупик, жилмассив), Арашан (улицы Кошокбека, Проектируемая); Сокулукский РЭС 9.00-17.00 — села Садовое (улицы 50 лет Октября, Полевая), Манас (улицы Степная, Мира), Джаны-Джер (улицы Молодой Гвардии, Мичурина, Спортивная, Жукова, Правды, Новая, Лесная, Больничная, Северная, Апасова, Детсад, Оторова, Пионерская, Шопокова, Бектоо, Садовая, Свободы, Строительная, Фрунзе, Зеленая балка, Школьная, МТФ 2а, микрорайон имени Изакеева, переулки Лесной, Северный), Западное (улицы Молодой Гвардии, Парковая, Гасангусенова, Рамазана), Сокулук (улицы Кирова, Весенняя, Фрунзе, Кайназаровой, Свердлова, Достук, Ленина, Ленинградская, Юбилейная, Полевая, Ошская, Школьная, Набережная, Победы, Московская, Мира, Восточная, Садовая, Шопокова, Батаева, Проектируемая, переулки Школьный, Ленинградский, Московский, Юбилейный, Ленина), Романовка (улицы Озерная, Фрунзе, Полевая, Комсомольская, Пионерская, Западная, Восточная, Московская, Юбилейная, Кирова, Набережная), город Шопоков (улицы Пионерская, Комсомольская, Гоголя, Токтогула);

8.30-17.00 — села Кызыл-Туу (улицы Ибраимова, Кенжебек у. Назара, Шаршембай), Новопавловка (улицы Молодежная, Деповская, Фрунзе, Учительская), Военно-Антоновка (улицы Кирова, Пионерская, Пограничная, Советская); Московский РЭС 9.00-17.00 — села Садовое (улица Пионерская), Кепер-Арык (улица Украинская), Беш-Корук, Александровка (улицы Масанчина, Гагарина, Ленина, Фрунзе, Шивазе, Октябрьская, кошары); Жайылский РЭС 8.30-17.00 — села Сосновка, Новониколаевка (улицы Пионерская, Советская, Школьная, Зеленая), город Кара-Балта (улицы Шопокова, Калининская, Студенческая, Чернышевского), Алексеевка (улица Центральная); Кантский РЭС 9.00-17.00 — села Интернациональное (улицы 50 лет Октября, Первомайская), Нижняя Серафимовка (улица Подгорная), Туз (улица Дайырбек), Новопокровка (улица Набережная), Ак-Кудук (улицы Северная, Пушкина, Токтогула, Новая Жизнь); Чуйский РЭС 9.00-18.00 — села Калиновка (улицы Жума у. Мукая, Нооруз, Токтосунова), Шамшы (улица Школьная); Кеминский РЭС 9.00-17.00 — Орловка (улицы Московская, Веселая, Кудряшова), Кемин (улица Праволинейная).