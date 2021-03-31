Полис ОМС подорожал для кыргызстанцев на 86 сомов

Министерство здравоохранения и социального развития утвердило стоимость полиса ОМС на 2021 год для лиц, самостоятельно уплачивающих взносы на обязательное медицинское страхование. Об этом сообщили в пресс-службе ФОМС.

По ее данным, стоимость полиса для граждан Кыргызстана на 12 месяцев составляет 1 тысячу 286 сомов, для иностранных граждан и лиц без гражданства — 15 тысяч 652 сома (на полгода — 7 тысяч 826 сомов).

В ФОМС напомнили, что в 2020-м полис для кыргызстанцев стоил 1 тысячу 200 сомов, для иностранцев — 12 тысяч 144 сома.

«Оформить полис могут лица, не охваченные системой обязательного медицинского страхования, а также юридические лица, приобретающие полисы в пользу определенной категории граждан», — отметили в ФОМС.

Полис ОМС действует на всей территории страны и дает право на получение медицинских услуг в организациях здравоохранения, работающих в системе Единого плательщика, на льготных условиях.

Для оформления полиса необходимо обратиться в территориальные управления ФОМС или организацию здравоохранения для оформления электронного заявления. При возникновении вопросов можно обращаться на горячую линию ФОМС по номеру 113. Звонки со всех операторов сотовой связи бесплатные.

В фонде напомнили, что в амбулаторных условиях ГСВ/ЦСМ/ЦОВП незастрахованным женщинам, вставшим на учет по поводу беременности, полис выдается на бесплатной основе. Он дает право на получение льготных услуг лекарственного обеспечения по дополнительной программе ОМС на первичном уровне здравоохранения.