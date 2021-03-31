Фильм кыргызстанского режиссера покажут на фестивале в Челябинске

Ленту режиссера Данияра Абирова «51+» покажут на Международном фестивале короткометражных фильмов «ЧелоВечное кино». Об этом сообщается на сайте кинофорума.

Фильм покажут вне конкурсной программы.

«51+» — драма о внутреннем состоянии главного героя, который влюбляется в молодую девушку, но ему уже за 50.

Председателем жюри конкурсной программы стал кинорежиссер, сценарист, продюсер, председатель Союза кинематографистов Кыргызстана Айбек Дайырбеков.

«ЧелоВечное кино» — крупнейшая конкурсная и образовательная площадка для молодых кинематографистов. На протяжении четырех дней будут проходить конкурс фильмов, питчинг сценариев, внеконкурсные показы фильмов — участников международных фестивалей и мастер-классы ведущих специалистов киноиндустрии.